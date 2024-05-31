"قمة عربية وكأس مصر".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الجمعة الموافق 31 مايو الجاري، العديد من المباريات في مختلف المنافسات والمسابقات حول العالم، أبرزها نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر.

كما تشهد منافسات دور ال 32 لبطولة كأس مصر مباراتين، الأولى بين البنك الأهلي وبتروجت، والثانية بين فريقي بلدية المحلة والجونة.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

كأس مصر

البنك الأهلي ضد بتروجيت.. "أون تايم سبورتس 1".. 7 مساءً.

بلدية المحلة ضد الجونة.. "أون تايم سبورتس 2".. 7 مساءً.

كأس خادم الحرمين الشريفين

الهلال ضد النصر.. "SSC Sports 1".. 9 مساءً.