شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد: كهربا أول من بشرنى بانتقالى للأهلي وكولر طلب منى ألعب مدافع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمر كمال عبد الواحد، لاعب النادي الأهلي، كواليس انتقاله من مودرن فيوتشر إلى النادي الأهلي في موسم الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال عمر كمال عبد الواحد في تصريحات لقناة الأهلي: "مع احترامي لكل أندية الدوري التي طلبت ضمي أبلغت إدارة فيوتشر عند تلقي العروض أنني أرغب في العودة للأهلي رغم أي عروض، وهيثم عرابي وعلاء ميهوب احترموا رغبتي وجلسوا معي والأمر كان منتهيا".

وأضاف: "تعطل الصفقة تعبتني ذهنياً خلال السنوات الماضية فطلبت من والدي أن يتعامل هو مع الأمر، وخرجت عن الموضوع تماماً، وفوجئت وأنا مع المنتخب في كأس الأمم أن الموضوع انتهى، وفوجئت بكهربا في الأتوبيس يقول لي مبروك يا أهلاوي صفحة الأهلي أعلنت".

وواصل: "بعد كل مباراة للأهلي أعود للمنزل أجلس مع والدي وأقول له هو أنا فعلا بقيت في الأهلي، النظام في الأهلي مختلف في غرفة الملابس عن أي مكان آخر، أكثر شئ مختلف لاحظته أنه لا يوجد شىء اسمه فشل أو تمرين عادي، رأيت ذلك مع علي ماهر لأنه تربى في الأهلي، وقبل انضمامي للأهلي علي ماهر أوضح لي وقال ما تراه في فيوتشر سترى أكثر منه في الأهلي".

وأكمل: "بعد الانضمام للأهلي تحدثت مع أسرتي وكانت هذه أهم مكالمة في حياتي، وكهربا أول من استقبلني في الأهلي وإمام وعبد المنعم وأكرم والسولية والشناوي وكل اللاعبين، شعرت أنني واحد منهم".

وأردف: "كولر أول ما شافتي قال لي أخيراً، وتحدث معي في كل شىء، وقال لي أنت قادم إلى نادي لا يعرف إلا البطولات ولا يعرف الفشل ويجب أن تكون على قدر المسئولية، وأنا متأكد أنك على قدر ذلك لأنني كنت مصرّ على ضمك سنتين، وقال لي إنني لن أشترك في كل المباريات بسبب القيد الأفريقي، وقال لي أنا عايز ألعبك مدافع لأنك تحضر الكرة بشكل جيد وغير متسرع، وأي مدرب في العالم يتمنى أن يكون لديه لاعب قادر على اللعب في أكثر من مركز".

واختتم: "علي ماهر كان دائماً يقول لي أنا معنديش لاعب جبان، طول ما بتلعب معايا عايز أشوفك طاير وهذا ساعدني كثيراً في الهجوم وساعدني بعد الانتقال للأهلي".