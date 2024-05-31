شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض ثانى تدريباته استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو 6 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، ثاني تدريباته استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو من الشهر الجاري، في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشارك في مران المنتخب الوطني 24 لاعبا، بينما أدى أحمد فتوح تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، حضر مران منتخب مصر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعامر حسين واللواء حلمي مشهور وإيهاب الكومي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وخاض منتخب مصر مرانه أول أمس الأبعاء على استاد القاهرة في إطار الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو المقبل، في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب مصر على فيس بوك فيديو للحظة دخول لاعبي المنتخب الوطني لأرضية الملعب لخوض المران الأول، استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو التي تقام باستاد القاهرة يوم 6 يونيو المقبل، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وانتظم 25 لاعبا في معسكر منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، محمد شريف.