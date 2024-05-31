شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض ثانى تدريباته استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو 6 يونيو والان مع تفاصيل الخبر
وخاض منتخب مصر مرانه أول أمس الأبعاء على استاد القاهرة في إطار الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو المقبل، في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
ونشر الحساب الرسمي لمنتخب مصر على فيس بوك فيديو للحظة دخول لاعبي المنتخب الوطني لأرضية الملعب لخوض المران الأول، استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو التي تقام باستاد القاهرة يوم 6 يونيو المقبل، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.
وانتظم 25 لاعبا في معسكر منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، محمد شريف.
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