شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد: لو تكررت كرة الترجى مائة مرة سأتدخل بنفس الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث كريم فؤاد، لاعب النادي الأهلي، عن مشاركته في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، والذي توج به الأهلي بعد الفوز على الفريق التونسي بهدف نظيف في مباراتي الذهاب والإياب.

وقال كريم فؤاد عبر قناة الأهلي: "الأمر كان صعباً بعد إصابة معلول ولكن بعد نزولي الملعب استعدت المركز سريعاً بحكم أنني سبق لي اللعب في هذا المركز، ومن الجيد أن تكون قادرا على اللعب في مراكز مختلفة".

وأضاف: "الجمهور خلق أجواء حماسية من قبل المباراة وجعلنا نقدم أفضل ما لدينا أمام الترجي، ولقطة الكرة الأخيرة لن أتردد في تكرارها لأنني لن أتدخل في كرة مثل هذه إلا وأنا واثق مائة في المائة أنني سأتدخل بشكل صحيح على الكرة".

وواصل: "عمر كمال لاعب كبير وقيمة فنية وإضافة لأي مكان، ولم نشعر أنه غريب عن الفريق بعد انضمامه، وأحب اللعب بجواره ولعبنا مباراة المحلة والاتحاد بجوار بعض وهو لاعب كبير، ويعرف مهام مركزه وكان بيننا تفاهم".

واختتم: "خلال فترة علاجنا بقطر كانت الفراخ المشوية أكثر أكلة نتناولها، وعمر كمال بيتخض بسهولة، وقلبه كان هيقف بسببي أنا وأكرم".