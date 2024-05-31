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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 30 – 5 – 2024، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الهامة، أبرزها اتحاد الكرة يوقف الشيبى 6 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه بسبب مخالفة اللوائح.

اتحاد الكرة يوقف الشيبى 6 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه بسبب مخالفة اللوائح

قرر مجلس إدارة إتحاد الكرة في اجتماعه الطاريء اليوم إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب مخالفة اللوائح.

المصرى ينجو من مفاجآت الكأس ويتأهل لدور الـ 16 بالفوز على جمهورية شبين 1-0

نجا النادي المصري من فخ مفاجآت كأس مصر، بعد الفوز على جمهورية شبين بهدف نظيف، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الفريقين.

الإسماعيلى يهزم القناة 2-1 ويتأهل إلى دور 16 بكأس مصر.. فيديو

تأهل الإسماعيلى إلى دور 16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على القناة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد الإسماعيلية. الأهلي يكشف حقيقة العروض الخارجية لضم إمام عاشور فى ميركاتو الصيف كشف مصدر في النادي الأهلي عن حقيقة الأنباء التي تناثرت خلال الأيام الماضية بشأن وصول عروض خارجية لضم امام عاشور لاعب الفريق.

حبس حسين الشحات بتهمة ضرب لاعب بيراميدز سنة مع إيقاف التنفيذ

قضت محكمة جنح مدينة نصر اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد مبارك، بمعاقبة لاعب الأهلي حسين الشحات، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتعويض مدنى 100 ألف جنيه.

كريستو يجتمع مع مسئولى الأهلى بعد انتهاء الإجازة لمناقشة عروض رحيله

يعقد محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي جلسة مع مسئولي القلعة الحمراء بعد عودة فريقه لاستئناف التدريبات الجماعية، من أجل مناقشة العروض المقدمة للحصول على خدماته في الصيف المقبل.

كوناتيه يدخل حسابات الأهلي لضمه في الصيف بعد انتهاء عقده

دخل البوركيني محمد كوناتيه مهاجم أخمات خروزني الروسي حسابات مسئولي النادي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر في الموسم المقبل.