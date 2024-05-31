شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى: رفضت الانضمام لبيراميدز فى صفقة تبادلية.. والسوبر الأفريقى صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حمدى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مباراة السوبر الأفريقي التى ستجمع الفريق مع الأهلى ستكون مواجهة صعبة.

وأضاف حمدى فى تصريحات لبرنامج الهدف الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت أن الزمالك لم يقدم البداية المطلوبة أمام نهضة بركان فى نهائي الكونفدرالية، إلا أنه يتمنى تتويج الفريق بلقب السوبر، ولا أعلم مدى إمكانية اللحاق بالمباراة.

وقال حمدى إنه رفض الانضمام لبيراميدز فى صفقة تبادلية خلال تواجده فى الأهلى، وليس بسبب تواجد عبد الله السعيد فى نفس مركزه عندما كان الأخير يلعب للفريق السماوي، وأشار حمدى إلى أن عبد الله السعيد من أذكى لاعبى الكرة المصرية ومستواه يتطور باستمرار.