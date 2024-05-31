شكرا لقرائتكم خبر عن الحساب الرسمي لمنتخب مصر يستعرض صورا من مران اليوم تحت عنوان "تركيز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الحساب الرسمي لمنتخب مصر صورا لمران اليوم تحت عنوان تركيز، استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو والمقرر إقامتها يوم 6 يونيو المقبل على ملعب استاد القاهرة، وذلك ضمن الجولة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2026.

وخاض منتخب مصر مرانه أمس الأبعاء على استاد القاهرة في إطار الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو المقبل، في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب مصر على فيس بوك فيديو للحظة دخول لاعبي المنتخب الوطني لأرضية الملعب لخوض المران الأول، استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو التي تقام باستاد القاهرة يوم 6 يونيو المقبل، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وشهد مران منتخب مصر مشاركة محمد شريف مهاجم الخليج السعودي الذي انتظم عصر اليوم في معسكر المنتخب الوطني، ضمن الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما يوما 6 و10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانتظم 25 لاعبا في معسكر منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، محمد شريف.



جانب من تركيز لاعبى منتخب مصر في مران اليوم



جانب من تركيز لاعبى منتخب مصر في مران اليوم



جانب من تركيز لاعبى منتخب مصر في مران اليوم



جانب من تركيز لاعبى منتخب مصر في مران اليوم



جانب من تركيز لاعبى منتخب مصر في مران اليوم



جانب من تركيز لاعبى منتخب مصر في مران اليوم



جانب من تركيز لاعبى منتخب مصر في مران اليوم



جانب من تركيز لاعبى منتخب مصر في مران اليوم