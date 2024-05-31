شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شحاتة: رفضت عروضا عربية من أجل الزمالك وكنت بقعد مكان الشنط فى القطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شحاتة، لاعب وسط نادى الزمالك، أنه رفض عروضا عربية من أجل تحقيق حلم عمره بالانتقال إلى الزمالك، وأول مباراة له مع الطلائع كانت أمام الزمالك وسجل هدفا.

وقال محمد شحاتة خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أنا من المنيا ووالدى طلب منى أروح اختبارات طلائع الجيش والحمد لله نجحت فى الاختبارات، ولعبت من 2012 فى الطلائع وبعد كدة رحت الزمالك، وكنت بروح القاهرة فى القطار وبركب فوق الكراسى مكان الشنط علشان الماديات كانت صعبة".

وأضاف: "حلمى كان اللعب فى الزمالك منذ صغرى، والحمد لله على تحقيق هذا الحلم، لأنه شرف لأى لاعب ارتداء قميص الزمالك، ورفضت عرضا عربيا من أجل تحقيق الحلم، وبشكر إدارة الطلائع على وقفتهم معايا".

وتابع: "بشكر أحمد سليمان على مجهوده لإنهاء الصفقة مع الطلائع، وكذلك حسين لبيب رئيس الزمالك الذى صمم على إنهاء الصفقة".

وأوضح: "لحظة تقديمى لاعبا فى الزمالك كان أسعد يوم فى حياتى ومكنتش مصدق نفسى، وشعور كبير جدا أن أكون لاعبا فى الزمالك وألبس تيشيرت الفريق الأبيض".

وتابع: "بجتهد جدا فى المران وبموت نفسى وأشكر الجمهور الذى يقف دائما فى ظهرى وبيشجعنى ويحملنى مسئوليات كبيرة، وإن شاء الله أوعدهم بالبطولات، والكونفدرالية مجرد بداية".

وأوضح: "أول مباراة لعبتها مع طلائع الجيش كانت أمام الزمالك وأحرزت هدفا وفزنا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولكنى كنت حزينا من جوايا على هذا الهدف، ولكن أنا أقاتل مع الفريق الذى ألعب له".

وأضاف: "زيزو كان بيتواصل معايا أثناء مفاوضات الزمالك معى، وكان يتابع معايا أخبار المفاوضات وقالى هنضغط من أجل انضمامك للزمالك وتكون معانا، وزيزو أكثر من يحفزنى فى التمرين".

وتابع: "شيكابالا أول من استقبلنى فى الزمالك، وقالى إحنا كلنا فى ضهرك ومتقلقش من حاجة واعمل اللى عليك وخلى الجمهور يحبك، وشيكابالا أسطورة ودائم النصح لى".