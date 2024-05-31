شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأهلي والزمالك فى حفل زفاف يوسف أسامة نبيه لاعب بيراميدز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص العديد من نجوم الرياضة على حضور حفل زفاف يوسف أسامة نبيه نجم الزمالك السابق ومهاجم بيراميدز الحالي، والمقام بأحد الفنادق بالقاهرة.

وتواجد العديد من نجوم الرياضة والإعلام على الحضور لتهنئة العريس ووالده أسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق في عهد الأرجنتيني هيكتور كوبر. وحضر كل من شيكابالا، جنش، محمد عمارة، أحمد سليمان، محمود فتح الله، هشام حنفي وشريف عبد الفضيل.

وحدد مهاجم بيراميدز موعد زفافه في فترة التوقف الدولي وراحة فريقه بعد تأجيل مبارياته في كأس مصر لانضمام 3 لاعبين للمنتخب.