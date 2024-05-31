شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الماشطة: تأخر صدور القرار فى واقعة الشحات والشيبى على أمل التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الماشطة، المستشار القانونى لاتحاد كرة القدم، أن تأخر قرار اتحاد الكرة فى واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبى جاء على أمل التصالح بين الطرفين، ولكن بعد صدور الحكم كان يجب التدخل.

وقال محمد الماشطة فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كلنا شوفنا اللى حصل بين حسين الشحات ومحمد الشيبي فى المباراة، وأيضا التصالح بين اللاعبين بعد المباراة فى غرفة الملابس، وتانى يوم تم توقيع عقوبة على حسين الشحات مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه وفقا للائحة".

وتابع: "اتفاجئنا بلجوء محمد الشيبيى للمحاكم المدنية وهذا مخالف وأرسلنا خطابا لبيراميدز ومحمد الشيبي يوم 1 مارس يوضح له عدم صحة لجوئه للمحاكم العادية".

وأوضح: "طبقا للائحة الانضباط يحظر اللجوء للمحاكم المدنية، خاصة أن الواقعة حدثت داخل الملعب وتم إثباتها فى تقرير مراقب المباراة، لذلك تم معاقبة اللاعب بعد المباراة".

وأضاف: "لجنة الانضباط لم تأخذ أى قرار فى الواقعة وأرسلت استفسار عن معنى المحاكم العادية، واتحاد الكرة أصدر قراره بعد صدور حكم من أحكام القضاء فى هذه المسألة انتظارا لحدوث تصالح بين الطرفين وهو ما لم يحدث".

وأوضح: "قمنا بمخاطبة الفيفا والذي رد بأن الأمر شأن داخلي، ومحمد الشيبي اخترق اللوائح، وتأخر اتحاد الكرة في اصدار القرار على أمل إنهاء الأمر بشكل ودي".

وتابع: "حسين الشحات من حقه الاستئناف خلال 10 أيام، أما عقوبة محمد الشيبى وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهائية، ولكن لو تقدم الشيبي باستئناف من الممكن النظر له ولكن العقوبة انتهائية، ومن الممكن أن يقدم التماس".