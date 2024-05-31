شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الآن وقت الدعم لحسام حسن.. والكرة الأفريقية بها منطقتان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أيمن يونس، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، الجميع بمساندة الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن، قبل مواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وخاض منتخب مصر مرانه على استاد القاهرة في إطار الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو المقبل، في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال أيمن يونس في تصريحات تليفزيونية: "وقت الانتقاد والآراء انتهى وقف، لا يوجد أمامنا إلا المساندة.. التحديات كبيرة، وحسام حسن رجل مخلص، وأتمنى له التوفيق".

وأضاف: "حسام حسن له قراراته ونحترمه، حدثت خلافات في أسلوب الاختيار والحوار، ولكن الآن هو وقت المساندة، الآن لدينا مباراتان في غاية الصعوبة، البعض يستسهل الأمور، هناك ضغوطات فنية ونفسية على اللاعبين، وتجعل الوضع مربك للجهاز الفني".

وأتم أيمن يونس تصريحاته قائلًا: "الكرة الأفريقية منطقتان حاليًا، المباريات المحلية بها حماس ولكن الفنيات معدومة، ولنا في كأس الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا مثال، أما على صعيد المنتخبات، فهناك محترفان معهم والحُكم مختلف عليهم، ويستطيعون تحقيق النتائج الإيجابية".

وشهد مران منتخب مصر مشاركة محمد شريف مهاجم الخليج السعودي الذي انتظم عصر اليوم في معسكر المنتخب الوطني، ضمن الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما يوما 6 و10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانتظم 25 لاعبا في معسكر منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، محمد شريف.