شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد: انتقال ميكيسونى للأهلي حول وجهتى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمر كمال عبد الواحد لاعب النادي الأهلي، تفاصيل انتقاله إلى نادي الزمالك بعد انتهاء تعاقده مع المصري، قبل مغادرة القلعة البيضاء بسبب أزمة إيقاف القيد.

وقال عمر كمال عبد الواحد في تصريحات لقناة الأهلي: "والدي دائماً يخبرني بالنقاط التي قصرت فيها دون أن يتحدث عن الإيجابيات، ليحفزني لتقديم الأفضل، دائماً يقول لي انت لسه معملتش حاجة".

وأضاف: "لعبت كثيراً أمام الزمالك، لكن مواجهة الزمالك مع الأهلي مختلفة، لم أكن أفكر أن مباراة الكأس نهائي ومصيرية وكنت هادئا جداً، وزملائي منحوني الثقة وكذلك كولر، واندهشت أني لعبت جناح أيمن في أول مباراة على حساب كريم فؤاد ورضا سليم".

وواصل: "بعد رحيلي عن المصري، الأهلي فاوضني وتوقفت المفاوضات وقام النادي بضم ميكيسوني، وكانت رغبتي اللعب لناد كبير، والزمالك تدخل وقبلت العرض، وبعد 40 يوما في النادي فوجئت بإيقاف القيد".

وقال كمال عبد الواحد والد نجم الأهلي: "حتى الآن لا أصدق أن عمر انتقل للأهلي ويلعب لهذا الكيان العظيم، الحمد لله، وجود ابني في هذا المحفل الكبير له دلالات كبيرة، كنا دائماً في حوارات أسرية عن هذا الأمر، عمر دائماً كان يطمح للانتقال للأهلي".

واختتم: "الأهلي كان يرغب في ضم عمر بعد انتهاء عقده مع المصري، ولكن المفاوضات لم تكتمل دائماً، لكن هذه المرة تصميم عمر على الانتقال للأهلي حسم الأمر، وقال لي مع احترامي لكل أندية مصر لكن الأهلي هو نهاية مشواري".