شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يمنح لاعبى المصرى راحة 4 أيام قبل الاستعداد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لأربعة أيام، على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر الثلاثاء المقبل على استاد الكلية الحربية، استعداداً لمباراته الهامة والمرتقبة بالجولة السادسة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك، والمقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاثنين الموافق السابع عشر من يونيو المقبل، على استاد برج العرب.

وكان المصري قد فاز عصر اليوم على نظيره فريق جمهورية شبين بهدف للا شىء في مباراة دور الـ32 من بطولة كأس مصر ليصعد إلى دور الـ16 لملاقاة الفائز من فريقي البنك الأهلي وبتروجت.

ويحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.