شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شحاتة: جسمى قشعر لما شوفت جمهور الزمالك فى النهائى وأنتظر مباريات القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شحاتة، لاعب وسط نادى الزمالك، أن جمهور الزمالك هو أهم شيء بالنسبه له، وجسمه قشعر عند رؤيتهم فى المدرجات فى نهائى الكونفدرالية، مضيفا: "أنتظر مباريات القمة أمام الأهلى لأنها الأهم".

وقال محمد شحاتة خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كل تركيزى فى الملعب فقط ولا أحب الظهور الإعلامى، وهدفى المشاركة مع الزمالك باستمرار، والتمرين هو اللى بيخلى الواحد يلعب وأنا بموت نفسى ومركز جدا فى المران".

وأضاف شحاتة: "أول مشاركة لى مع الزمالك كان أمام الإسماعيلى وكنت عادى مش قلقان ونزلت عملت اللى عليا، وجوميز قالى انزل اعمل اللى بتعمله فى المران والعب براحتك، وكان نفسى أكمل المباراة ولكن حصلت على إنذار فجوميز قام بإخراجى حتى لا أحصل على كارت أحمر، وكنت زعلان ولكن أكيد وجهة نظر جوميز هى الأصح".

وتابع: "نهائى الكونفدرالية كان يوم صعب، وأول ما شوفت الجمهور فى المدرجات قلت يا رب الجمهور ما يروح زعلان، وقلنا لازم نكسب علشان الجمهور ده وبمجرد رؤيته جسمى قشعر".

وأوضح: "بنتظر مباريات الأهلى والزمالك لأنها مباراة للتاريخ ومش بخاف من أى ماتش، وكل لاعب بيحاول يطلع كل اللى عنده، ومباراة القمة الأخيرة كنت بغمز لنبيل عماد دونجا لأنه كان بيشجعنى بعد مرورى من أحمد نبيل كوكا، وكوكا أخويا وبحبه جدا ولا أقصد أى حاجة ضده".