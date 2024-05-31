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القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 30 – 5 – 2024 شهدت العديد من الأخبار الهامة أبرزها، الإسماعيلى يهزم القناة 2-1 ويتأهل إلى دور 16 بكأس مصر.

الإسماعيلى يهزم القناة 2-1 ويتأهل إلى دور 16 بكأس مصر.. فيديو

تأهل الإسماعيلى إلى دور 16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على القناة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد الإسماعيلية.

الأهلي يكشف حقيقة العروض الخارجية لضم إمام عاشور فى ميركاتو الصيف

كشف مصدر في النادي الأهلي عن حقيقة الأنباء التي تناثرت خلال الأيام الماضية بشأن وصول عروض خارجية لضم امام عاشور لاعب الفريق.

اتحاد الكرة يوقف الشيبى 6 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه بسبب مخالفة اللوائح

قرر مجلس إدارة إتحاد الكرة في اجتماعه الطاريء اليوم إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب مخالفة اللوائح.

المصرى ينجو من مفاجآت الكأس ويتأهل لدور الـ 16 بالفوز على جمهورية شبين 1-0

نجا النادي المصري من فخ مفاجآت كأس مصر، بعد الفوز على جمهورية شبين بهدف نظيف، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الفريقين.

المحكمة الرياضية تنصف الإسماعيلي في قضية دييجو فرناندو

قررت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" اليوم الخميس الموافق 30 مايو الجاري قبول الاستئناف المقدم من النادي الإسماعيلي ضد اللاعب دييجو فرناندو.

حبس حسين الشحات بتهمة ضرب لاعب بيراميدز سنة مع إيقاف التنفيذ

قضت محكمة جنح مدينة نصر اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد مبارك، بمعاقبة لاعب الأهلي حسين الشحات، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتعويض مدنى 100 ألف جنيه.

كريستو يجتمع مع مسئولى الأهلى بعد انتهاء الإجازة لمناقشة عروض رحيله

يعقد محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي جلسة مع مسئولي القلعة الحمراء بعد عودة فريقه لاستئناف التدريبات الجماعية، من أجل مناقشة العروض المقدمة للحصول على خدماته في الصيف المقبل.

محمود الشامى: موقف رمضان صبحى صعب بسبب المنشطات

كشف محمود الشامى رئيس شركة القدم بنادى بلدية المحلة وعضو اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات أن موقف رمضان صبحى صانع ألعاب فريق بيراميدز صعب للغاية.

أحمد حمدي يطير السبت إلى ألمانيا لاجراء جراحة الصليبى

حصل أحمد حمدي لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي تاشيرة السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى، الذى تعرض له في مباراة نهضة بركان المغربى في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كوناتيه يدخل حسابات الأهلي لضمه في الصيف بعد انتهاء عقده

دخل البوركيني محمد كوناتيه مهاجم أخمات خروزني الروسي حسابات مسئولي النادي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

الإسماعيلى يبدأ رحلة تحصين عمر الساعى ونادر فرج خوفا من إغراءات الأندية

بدأ مجلس إدارة نادى الإسماعيلى بقيادة المهندس نصر أبو الحسن، رحلة تحصين نجوم الدراويش الذين تألقوا بشدة في الفترة الأخيرة خوفا من إغراءات الأندية الكبار للتعاقد معهم، للحفاظ على قوام الفريق والعودة للمسار الصحيح.

تطورات إصابة علي معلول وتجديد عقده مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس تواصله مع التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي للإطمئنان على تطورات إصابته وآخر تطورات ملف تجديد عقده مع القلعة الحمراء.