شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهتا الزمالك الأبرز.. ماذا ينتظر سيراميكا بعد التوقف الدولى فى الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، 4 مواجهات قوية خلال شهر يونيو المقبل في بطولة الدورى بعد انتهاء التوقف الدولى الحالي، الذى يخوض فيه منتخب مصر مباراتين قويتين أمام بوركينا فاسو وغينيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

واستدعى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا لهذا المعسكر، استعدادا لمواجهتى بوركينا فاسو وغينيا.

ويخوض فريق سيراميكا 4 مباريات قوية خلال النصف الثانى من شهر يونيو المقبل، يسعى من خلالها تحقيق الانتصارات والتقدم فى ترتيب جدول الدورى، والتي يأتي أبرزها مواجهتى الزمالك.

ويبدأ فريق سيراميكا مبارياته بعد انتهاء التوقف الدولى أمام الزمالك 14 يونيو المقبل، ثم مواجهة مودرن فيوتشر 19 يونيو، ثم مواجهة المصرى البورسعيدى 23 يونيو، ويختتم مبارياته في شهر يونيو مع الزمالك يوم 29.

تأهل فريق سيراميكا إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على مكادى بهدف دون في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وسجل فيڤور اكيم لاعب سيراميكا هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 12 من عمر المباراة بعد استلامه عرضية متقنة من زميله أيبوكا سددها بقوة في شباك حارس مكادى، ومن المنتظر أن يواجه سيراميكا فى الدور المقبل فريق زد الذى فاز على الداخلية بهدفين مقابل هدف.