شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى: دونجا وزيزو وراء انتقالى للزمالك.. وزيدان سر الرقم 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل وكواليس انضمامه للزمالك، بعد عودته من كندا.

قال أحمد حمدى فى تصريحات لبرنامج الهدف الذى يذاع على قناة اون تايم سبورت انه فور الهوية من كندا بعد انتهاء عقده مع مونتريال، حيث إن دونجا تواصل معه وقال له إنه سيكون متواجدا معهم بالفريق.

وأضاف لاعب الزمالك أن دونجا قام بالترتيب للجلسة بينه وبين حسين لبيب رئيس نادى الزمالك، كما أن أحمد مصطفى زيزو تواصل معه للانضمام للزمالك بعد العودة أيضا.

وأشار لاعب الزمالك أن اختياره للرقم 5 فى الفريق، جاء بسبب حبه لزين الدين زيدان الذى كان يرتدى نفس الرقم، وتمنى حمدى أن يكتب التاريخ مع الزمالك، خاصة أن مجلس الإدارة لا يتوان عن توفير كل سبل الراحة، واختتم حمدى حديثه أنه من المقرر أن يطير خلال الأسبوع الجارى إلى ألمانيا للخضوع لعملية الرباط الصليبي.