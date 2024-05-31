نهاد حجاج .. قانون الرياضة يدين حسين الشحات و ينصف لاعب بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نهاد حجاج" المستشار القانوني" في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب الشمس رفقة الاعلامي" عبد الناصر زيدان" ان قانون الرياضة المصري و خصوصًا الفقرة العاشرة تدين حسين الشحات، لاعب الكرة بالنادي الأهلي.

و اضاف حجاج:" ان لوائح القانون الرياضي المصري، تؤكد سلامة موقف الدولي المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز في اللجوء للقضاء المدني، بعد واقعة السب التي تعرض لها من لاعب الأهلي حسين الشحات.



تابع المستشار القانوني:" واقعة السب و القذف تعد جريمة كبيرة يعاقب عليها القانون، و لا يحق للاتحاد المصري لكرة القدم من منع الشيبي من مقاضاة الشحات مدنيًا.

اختتم نهاد حجاج:" نص لوائح العقوبات واضحة و هي تُنصف لاعب بيراميدز و تعطي له كل الحق في مقاضاة الشحات بل و من المؤكد ان العقوبات المتوقعة على لاعب القلعة الحمراء ستكون وخيمة