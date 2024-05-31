نجم الزمالك السابق: عقوبات اتحاد الكرة الضعيفة ضد حسين الشحات سبب لجوء الشيبي للمحاكم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق ومدرب غزل المحلة الحالي، أن لجوء محمد الشيبي إلى القضاء المدني له أسباب ومنها عقوبات اتحاد الكرة الضعيفة ضد حسين الشحات، مؤكدا ان مسئولي الاتحاد لم يتعاملوا جيدًا منذ البداية مع تلك الأزمة، والقرار الصادر بمعاقبة لاعب بيراميدز من أجل تهدئة الرأي العام فقط.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "علمت أن مسئولي بيراميدز طلبوا من حسين الشحات عمل فيديو اعتذار لـ الشيبي، ولكنه لم يوافق، واتحاد الكرة أصدر عقوبة ضعيفة في الواقعة ذاتها، مما جعل اللاعب يقرر اللجوء للقضاء المدني.. لو كانت العقوبة مناسبة للحدث، كان سيتم انهاء الأزمة مطلقًا".

وأضاف: "في نادي غزل المحلة عرض علينا لاعبين افارقة ويلعبون في منتخبات وباسعار رخيصة جدًا، ومعروض علينا أيضا لويس ميكيسوني لاعب الأهلي السابق، لكن لا أفكر في ضمه مطلقا خصوصا بعدما فشل مع الأهلي".

وأكمل: "أحمد رمضان مدير التعاقدات في نادي غزل المحلة قام بزيارة نيجيريا للتنقيب عن بعض المواهب وضمهم بمبالغ مالية قليلة.. ويجب انتقاء لاعبين بأحجام وطول مناسب".

وأشار إلى أن هناك لاعب معروض عليه في غزل المحلة بـ25 الف دولار، وكان معروض على الزمالك بـ350 ألف دولار، وعقده ينتهي مع ناديه في شهر يناير المقبل، وهو مهاجم قوي ومميز.