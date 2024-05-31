رئيس قناة النيل للرياضه .. ادارة الأهلي منظومة عالمية على أرض مصرية

ياسر رشاد - القاهرة - قدم " عبد الفتاح حسن" رئيس قناة النيل للرياضة، التهاني للنادي الأهلي بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي ، وذلك عبر برنامج ملعب الشمس الذي يقدمه الاعلامي " عبد الناصر زيدان".

أضاف حسن ان منظومة النادي الأهلي هي منظومة عالمية على أرض مصرية، و بالتأكيد تساعد أي شخص متواجد داخلها من تحقيق نجاحات كبيرة وأن تحقيق النجاحات باستمرار ليس بالأمر الهيّن، يحتاج لمجهودات مضنية، و كذلك بيئة مستقرة توفر أجواء هادئة لتحقيق الانجازات، و هو ما يتوفر بكل تأكيد داخل منظومة القلعة الحمراء.

و اختتم رئيس قناة النيل للرياضة تصريحاته:" ننتظر استمرار النجاحات القارية للنادي الأهلي، تعودنا منه على رفع راية بلدنا الحبيبة مصر في المحافل العالمية، مع ريادته القارية.