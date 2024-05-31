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رئيس قناة النيل للرياضه .. ادارة الأهلي منظومة عالمية على أرض مصرية

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ياسر رشاد - القاهرة - قدم " عبد الفتاح حسن" رئيس قناة النيل للرياضة، التهاني للنادي الأهلي بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي ، وذلك عبر برنامج ملعب الشمس الذي يقدمه الاعلامي " عبد الناصر زيدان".

أضاف حسن ان منظومة النادي الأهلي هي منظومة عالمية على أرض مصرية، و بالتأكيد تساعد أي شخص متواجد داخلها من تحقيق نجاحات كبيرة وأن تحقيق النجاحات باستمرار ليس بالأمر الهيّن،  يحتاج لمجهودات مضنية، و كذلك بيئة مستقرة توفر أجواء هادئة لتحقيق الانجازات، و هو ما يتوفر بكل تأكيد داخل منظومة القلعة الحمراء.

و اختتم رئيس قناة النيل للرياضة تصريحاته:" ننتظر استمرار النجاحات القارية للنادي الأهلي، تعودنا منه على رفع راية بلدنا الحبيبة مصر في المحافل العالمية، مع ريادته القارية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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