شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يترقب مصير فتوح من المشاركة أمام بوركينا فاسو قبل تحديد البدائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر مصير لاعبه أحمد فتوح من المشاركة في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وخضع أحمد فتوح لاعب منتخب مصر لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب برئاسة محمد أبو العلا، بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الضامة عقب نهاية مباراة فريقه الزمالك أمام الاتحاد السكندري بعد التواصل الذي تم مع الجهاز الطبي لنادي الزمالك عقب المباراة ، و التأكيد على شكوى اللاعب من الام في العضلة الضامة عقب لقاء الاتحاد السكندري.

ووضع الجهاز الطبي لمنتخب مصر برنامج تأهيلي للاعب قبل مباراة بوركينا فاسو المقرر لها 6 يونيو المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسينتظر العميد حسام حسن تحديد الموقف النهائي لفتوح قبل تحديد البدائل الجاهزة للمركز في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا.

وانتظم 25 لاعبا في معسكر منتخب مصر هم: "محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، محمد شريف".

وتكتمل صفوف المنتخب السبت المقبل بوصول محمد صلاح للمعسكر، حيث يتدرب المنتخب كامل العدد حتى يوم الأبعاء المقبل، فيما يخوص مواجهة بوركينا فاسو الخميس ويسافر بعدها لمواجهة غينيا.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون، وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.