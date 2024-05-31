عضو اتحاد الكرة يكشف سبب تأخر اتخاذ قرار بشأن أزمة الشيبي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف "محمد ابو الوفا" عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أسباب تأخر الجبلاية في اتخاذ قرار بشأن محمد الشيبي لاعب بيراميدز وواقعته الشهيرة ضد لاعب الأهلي حسين الشحات.

وقال عضو الجبلاية في تصريحات تليفزيونية " كان هناك أكثر من اتجاه داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، البعض يرغب في حل الأزمة وديًا و ذلك حفاظًا على العلاقات المصرية المغربية، و البعض الآخر كان يرغب في اتخاذ قرار بايقاف اللاعب المغربي منذ شكواه في المحاكم المدنية.



اضاف ابو الوفا:" تأخرنا كثيرًا في اتخاذ القرار و لكن في النهاية و بعد تفاقم الأزمة أصدرنا عقوبتنا على اللاعب بالايقاف بعدما أصدرت لجنة الانضباط قرارها.

وتابع محمد ابو الوفا تصريحاته:" نقف على الحياد تمامًا مع كافة الأندية و لاعبيها، رغبتنا كانت حل الأمور وديًا، ولكن لم نتمكن من ذلك، وعليه تم ايقاف لاعب بيراميدز، مثلما تم ايقاف لاعب الأهلي منذ أشهر، وتحديدًا بعد الواقعة مباشرة.

و اختتم عضو الاتحاد المصري حديثه:" نرى ان العقوبة مُرضية، اذا فرضنا عقوبة أكبر لن ترضى جميع الأطراف أيضاً، و حتى لو تم الصلح فيما بعد، ستتم تطبيق العقوبة على الشيبي لاعب بيراميدز، و في حال استأنف لاعب بيراميدز على قرار العقوبة الصادرة تجاهه، لن يتم الغاء العقوبة الواقعة عليه