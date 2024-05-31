نجم الزمالك السابق: قرار اتحاد الكرة ضد الشيبي "مؤسف ومضحك"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أن قرار اتحاد كرة القدم ضد محمد الشيبي "مؤسف ومضحك" في نفس الوقت، مشيرًا إلى أن حسين الشحات لاعب النادي الأهلي أخطأ بالفعل، وقدم اعتذاره رسميًا في أكثر من مناسبة، وكان لاعب بيراميدز عليه تقبل الاعتذار وانتهاء الأزمة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كان من المفترض أن يكون تقرير الحكم حاسمًا لموضوع الشحات والشيبي، لكن هذا لم يحدث طوال الشهور الماضية، لنصل إلى ما نحن فيه اليوم".

وأضاف: "الأهلي والزمالك ينفقان مبالغ كبيرة في شراء اللاعبين الأفارقة، وهناك وسطاء تدخل في الصفقات وترفع الأسعار.. ولا أعرف من يقوم باختيار اللاعبين والصفقات التي تفشل في الناديين الكبيرين".

وأكد بشير التابعي، أن الأهلي والزمالك وباقي الفرق عليهم امتلاك العين الخبيرة والبحث عن الصفقات المفيدة فقط بعيدًا عن صفقات الشو.

وأشار إلى أن الزمالك تعاقد مع لاعبين كثيرين في الفترة الماضية ولم يستفد سوى بعدد محدود منهم.