حسام حسن يحدد بديل أحمد فتوح في مباراة بوركينا فاسو

كشفت تقارير صحفية،أن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، قد استقر على بديل الظهير الأيسر أحمد فتوح، في مباراة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026,

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو يوم الخميس المقبل 6 يونيو، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتابعت التقارير أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قرر أن يكونا الثنائي أحمد رمضان بيكهام، وأحمد نبيل كوكا متواجدين لتعويض غياب أحمد فتوح الذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة.

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وكان قد أعلن الجهاز الطبي لمنتخب مصر عن إصابة أحمد فتوح في العضلة الضامة، حيث سيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للمباريات القادمة.