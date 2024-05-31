أحمد حمدي يكشف تفاصيل إصابته وحقيقة لحاقه بمباراة السوبر الأفريقي أمام الاهلي

كشف أحمد حمدي، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابته التي تعرض لها خلال مباراة نهضة بركان، في نهائي الكونفدرالية، وحقيقة لحاقه بمباراة السوبر أمام الاهلي.

وكان قد أعلن نادي الزمالك إصابة لاعبه أحمد حمدي بالرباط الصليبي.

وقال أحمد حمدي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورتس 2”: “لحظة الإصابة سمعت صوت لم أسمعه في حياتي، كنت متأكدًا إنها ستكون إصابة قوية وكبير”.

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وواصل:” ولكن أشكر الله، وقدر الله ماشاء فعل، وأستعد في هذه الفترة من أجل السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي”.

وأختتم حديثه عن لحاقه بمباراة السوبر أمام الاهلي:” لا أعلم إذا كنت سأحلق هذه المباراة أم لا، ولكن أتمنى بالتأكيد أن يتوج نادي الزمالك، والاستمرار في حصد مزيد من البطولات وإسعاد جماهير القلعة البيضاء”.