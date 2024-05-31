رد فعل غاضب من الشيبي بعد قرار إيقافه بسبب قضيته مع الشحات

تلقى المغربي محمد الشيبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، صدمة قوية بقرار إيقافه بسبب أزمته مع حسين الشحات نجم الاهلي.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارًا بإيقاف محمد الشيبي لمدة 6 مباريات، وإلزامه بدفع غرامة بقيمة 100 ألف جنيه، بسبب مخالفة اللوائح واللجوء إلى القضاء المدني في قضية حسين الشحات.

وكان محمد الشيبي قد تقدم بدعوى قضائية ضد حسين الشحات، اتهمه خلالها بالاعتداء عليه خلال مواجهة الاهلي وبيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي.

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الشحات كان قد تصالح مع الشيبي، بعد انتهاء المباراة، إلا أن الشيبي قرر تصعيد الأمر واللجوء إلى القضاء أيضًا.

وأكدت مصادر أن الشيبي غاضب بشكل كبير وحزين للغاية بعد قرار إيقافه الصادر من الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الخميس، مشيرة إلى أن هذا القرار عقد موقف لاعب السماوي بعدم التنازل عن شكواه ضد الشحات.