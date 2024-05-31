موعد التحقيق مع رمضان صبحي في أزمته مع المنشطات

كشف تقارير صحفية عن موعد التحقيق مع رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز بشأن أزمة التلاعب في العينة الخاصة بتحليل المنشطات.

وكانت قد أخطرت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، نادي بيراميدز بإيقاف لاعبه رمضان صبحي لحين خضوعه لجلسة استماع في موعد أقصاه 6 يونيو المقبل.

وتابعت التقارير إنه قد تحدد موعد لـ رمضان صبحي حيث سيخضع لجلسة التحقيقات بشأن التلاعب في العينة الخاصة بتحليل المنشطات.

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وواصلت أن الجلسة ستكون بتاريخ يوم 9 يونيو المقبل.

وأكد محامي صبحي أن موقف اللاعب سليم ونمتلك كل الأدلة التي تؤكد براءته.

وأختتم محامي رمضان صبحي أنه لا يمكن أن يتم التلاعب في العينة خاصة أن ضابط المنشطات يكون متواجدًا مع اللاعب أثناء إجراء التحليل.

واستبعد رمضان صبحي على غرار هذه الأزمة من قائمة منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم..