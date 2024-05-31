يورجن كلوب يكشف حقيقة اعتزاله التدريب عقب رحيله عن ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني السابق، لفريق ليفربول الإنجليزي، على موقفه من اعتزال التدريب بشكل نهائي عقب رحيله عن الفريق الإنجليزي.

ورحل كلوب بشكل رسمي، من منصبه كمدير فني لفريق ليفربول، عقب نهاية الموسم.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "من المستحيل عدم عودتي إلى التدريب، وغير صحيح رغبتي في الاعتزال، أنا الآن أرتاح فقط، وليس لدي أي فكرة عن مستقبلي، وعلينا جميعاً أن ننتظر".

وبسؤاله عن رأيه مدينة مايوركا الإٍسبانية أجاب: "كنت أحلم طوال حياتي بامتلاك بيت في الجنوب، حيث تعجبني الأجواء والمناخ هناك".

واختتم كلوب: "تعجبني أشياء كثيرة هنا في مايوركا، وأمتلك أصدقاء في هذه المدينة وهذا أمر رائع".

وكان كلوب قام في وقت سابق بشراء فيلا، في مدينة البليار إسبانيا مقابل 3.4 مليون جنيه إسترليني.

وتولى كلوب مهمة القيادة الفنية لفريق ليفربول، منذ أكتوبر 2015، قبل أن يعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم المنقضي، ليستمر رفقة الفريق ما يقارب 9 سنوات.

وقاد كلوب ليفربول في 334 مباراة، حقق خلالهم الفوز في 208 مباراة، وتعادل في 78 مباراة، وتلقى الهزيمة في 47 مباراة.

وتوج كلوب رفقة بـ 8 ألقاب رفقة فريق الريدز، بواقع لقبين لبطولة كأس الرابطة، ولقب وحيد لكل من الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، ولقب لكأس الدرع الخيرية، ولقب لكأس إنجلترا.

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