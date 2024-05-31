شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لبترول أسيوط فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم الجمعة، فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر، معسكراً مغلقاً استعداداً للمباراة المرتقبة أمام بترول أسيوط التي تجمع الفريقين مساء غداً السبت، ضمن منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

وحذر طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، لاعبيه من مفاجآت الكأس، مشدداً على ضرورة احترام المنافس وعدم الاستهانة بقدراته الفنية.

وقام الجهاز الفني لمودرن فيوتشر بدراسة المباريات السابقة لبترول أسيوط بالقسم الثاني، قبل مواجهة الغد، وآخرها لقاء بترول أسيوط والنصر للتعدين والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وذلك للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى بترول أسيوط ووضع خطة فنية محكمة للقاؤ المرتقب بكأس مصر.

وكان مودرن فيوتشر قد تعادل سلبياً مع المصري في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي بالدوري، ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 10 في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.