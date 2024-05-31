شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستغل التوقف فى فتح مفاوضات تجديد 3 دراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، لحسم ملف تجديد الثلاثى محمد دسوقى ومحمد بيومى ومحمد مخلوف الذى تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالي، وأصبحوا حاليا في الوقت الحر الذى يسمح لهم التوقيع لأى نادٍ دون الرجوع للدراويش.

وظهر محمد دسوقى بشكل لافت للنظر بعدما غير إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلى مركزه من الباك الأيسر إلى المساك، مما جعل دفاع الإسماعيلى أقوى وقدم مردودا قويا وأصبح أساسيا في مركزه، مما جعل الجميع يطالب ببقائه أطول فترة ممكن داخل قلعة الدراويش.

وعلى نفس النهج، يقدم الثنائى محمد بيومى ومحمد مخلوف مستويات قوية في وسط الدراويش، ويعانى الفريق بغياب أي لاعب منهما، ويسعى إدارة الإسماعيلى في التوصل لاتفاق معهما للاستمرار داخل الإسماعيلية خاصة في ظل وجود بعض العروض للثنائى.

كما بدأ مجلس إدارة نادى الإسماعيلى بقيادة المهندس نصر أبو الحسن، رحلة تحصين نجوم الدراويش الذين تألقوا بشدة في الفترة الأخيرة خوفا من إغراءات الأندية الكبار للتعاقد معهم، للحفاظ على قوام الفريق والعودة للمسار الصحيح.

ووضع مجلس إدارة الإسماعيلى التجديد للثنائى عمر الساعى ونادر فرج على رأس الأولويات في الفترة المقبلة، نظرا للتألق الشديد الذى ظهر به الثنائى في مباريات الدراويش الأخيرة، مما جعلهما هدفا لبعض أندية الدورى.

وانضم عمر الساعى إلى قائمة منتخب مصر الأوليمبى بقيادة البرازيلي ميكالى، بعد الأداء المميز الذى ظهر عليه في الفترة الأخيرة مع الدراويش وأصبح أحد أبرز نجوم الفريق رغم صغر سنه، وأصبح أكثر المساهمين في الأهداف مع الدراويش في الدورى بعدما سجل 3 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه، كما تألق نادر فرج بشدة في المباريات الماضية مما جعله أحد الركائز الأساسية في الدراويش.