نجم الأهلي السابق: موضوع الشحات والشيبي "سخيف"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن موضوع الشحات والشيبي منذ البداية (سخيف) للغاية، وهناك واقعة شهيرة بين عفت نصار ولاعب أسوان، وحصل عفت على لكمة قوية أسقطت أسنانه، ولم يتم اللجوء للقضاء.

أضاف عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "حسين الشحات أخطأ بالفعل، لكن ماذا يعني إصدار حكمًا قضائيًا في حقه لمجرد واقعة حدثت في الملعب، واللجوء للمحاكم أمر لم يحدث مطلقًا في تاريخ الكرة المصرية، كما أن الشيبي قام باستفزاز اللاعبين في الأهلي بشكل واضح خلال المباريات بين الناديين".

وواصل: "كانت هناك محاولات مكثفة خلال الفترات الماضية للصلح بين حسين الشحات والشيبي ولكن الأمور لم يتم حلها وديًا".

وتابع: "محمد كوناتيه المرشح للانتقال للأهلي لاعب قوي ومن العناصر القوية وسيفيد الفريق كثيرا حال التعاقد معه على حساب موديست، كما أن وسام أبوعلي أيضا لاعب جيد لكن المهاجم البوركيني سيلعب أساسيا على حساب وسام وكهربا".

وأضاف: "هناك لاعبين افارقة كثيرا انضموا لأندية عديدة بمبالغ قليلة وتألقوا مع فرقهم ولعبوا لأندية كبرى ومن اشهرهم في مصر اوتاكا، وأتذكر أيضا السيراليوني تشيرنو الذي كان لاعبا في القناة ثم انتقل للاهلي".