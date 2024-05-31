شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الأندية بإلغاء مسابقة 2003 و2004 الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر اتحاد الكرة المناطق والأفرع بإلغاء الغاء مسابقة مواليد 2003 و2004 للموسم الجديد 2025/2024، في ضوء سياسة الاتحاد بفئات سنية محددة يكون الهدف منها دعم المنتخبات الوطنية للشباب والناشئين، والنزول بمتوسط الأعمار الذى ظهر في السنوات الأخيرة.

ووفقا لقرارات اتحاد الكرة تضم مسابقات دوري الجمهورية فرقًا تحت 2005 و2007 و2008 و2009 و2010، فيما سيخوض مهرجانات البراعم، فرق تحت 2012 و2013 و2014 و2015 و2016.

وأثارت مسابقة دوري ٢٠٠٣ أزمة مؤخرا بعد إصرار الأهلي وإنبي بأنه الأحق بلقب دوري الجمهورية، قبل أن يصدر اتحاد الكرة قرار بأحقية الأهلي باللقب.

وأعلن اتحاد الكرة المصري، قبل أيام حفظ الشكوى المقدمة من نادي إنبي ضد اللاعب إبراهيم سعيد فهمي لاعب فريق المصري مواليد ٢٠٠٣، الذي قدمت شكوى ضد النادي المصري بالتزوير.

كما أعلن اتحاد الكرة حفظ شكوى النادي الأهلي ضد اللاعب محمد صلاح مسلم لاعب الاتحاد السكندري مواليد ٢٠٠٣ بالتزوير، وبناء على حفظ الشكاوى السابقة ضد اللاعبين: يكون فريق الأهلي هو بطل مسابقة دوري ٢٠٠٣ بشكل رسمي.