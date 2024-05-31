شيكابالا يشيد بأحمد حمدي.. ويعلق عل أزمة الشحات والشيبي

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك، بزميله أحمد حمدي المنضم حديثا إلى القلعة البيضاء.

أضاف شيكابالا في تصريحات تلفزيونية: أحمد حمدي مخلص لعمله بطريقة رائعة، والله كافأه بهدفه في نهائي الكونفدرالية ويستاهل أن يسجل هدف التتويج، تشعر أنه مولود في الزمالك ودخل بسرعة وسط المجموعة.

وتابع: أحمد حمدي يذكرني بأسلوب لعب حسام غالي نجم الأهلي الأسبق.

ورفض شيكابالا الاستسلام حول المنافسة على لقب الدوري الممتاز، قائلا: لماذا لا نكافح من أجل حصد لقب الدوري؟ بالاجتهاد سنصل لما نريده.

أزمة الشحات والشيبي

أضاف شيكابالا في تصريحات تلفزيونية أن لاعبو كرة القدم أخوات سواء مصري أو غير مصري، يا ريت حل الأمر بطريقة مُرضية للجميع، وأتمنى أن تُعقد جلسة لحل الأزمة بعد نهاية التوقف الدولي وعودة الشيبي إلى مصر، لأننا نلعب كرة القدم لإسعاد الجماهير.

وواصل: أي شخص يستطيع المساعدة لحل الأزمة عليه أن يتحرك لأن ذلك في صالح الكرة المصرية.