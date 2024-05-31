شحاتة يكشف دور زيزو وشيكابالا قبل انتقاله للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمد شحاتة لاعب الزمالك حول تواصل أحمد السيد زيزو، نجم الأبيض معه قبل الانتقال إلى القلعة البيضاء من صفوف طلائع الجيش.



أضاف شحاتة في تصريحات تلفزيونية: قبل انتقالي إلى الزمالك كان أحمد سيد زيزو على تواصل دائم معي ويسألني عن مستجدات الانتقال، وكنت أخبره حين كانت الأمور بحاجة للضغط والإقناع مع إدارة طلائع الجيش.

وتابع: شيكابالا أسطورة الزمالك هو من استقبلنا جميعا، وهو من أنقى الشخصيات التي تعاملت معها، وفي طفولتي كنت أسافر من المنيا في مكان الحقائب على القطار، لم تكُن الأمور المادية جيدة بذلك الوقت.

وواصل: عند مشاركتي الأولى أمام الإسماعيلي طلب مني المدرب جوزيه جوميز أن أكرر ما أفعله في التدريبات فقط لا أكثر، ولم أكُن قلقا فهي مباراة مثل أي مباراة أخرى.

وأضاف: خالد سطوحي كان يقول لي دائما: العب أي مباراة وكأنها الأخيرة لك، مضيفا: والدي بكى حين علم بتوقيعي لنادي الزمالك، وكذلك والدتي أيضا.