شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف موقفه من دفع رعاية إمام عاشور للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو الأهلي إنهم لم يتلقوا حتى الأن أية مخاطبات رسمية من جانب الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصوص تسديد نسبة من عقد انتقال إمام عاشورلاعب الفريق للأندية التي تواجد فيها اللاعب قبل إحترافه بنادي ميتدلاند الدنماركي الذي انتقل منه للأهلي الصيف الماضي .

وكشف مصدر في الأهلي ، أن النادي يحترم جميع التعاقدات واللوائح ولا يمكن أن يتأخر عن تسديد نسبة رعاية امام عاشور لأي ناد تواجد به اللاعب قبل إحترافه بأوربا ، موضحاً أن الأهلي ينتظر وصول خطاب رسمي من "فيفا" من أجل دفع هذه النسبة للأندية التي تستحقها.

وتأتي تأكيدات المصدر الأهلاوي بعدما تناثرت تقارير حول أحقية أندية الزمالك وحرس الحدود وغزل المحلة الحصول على 5 % من قيمة إنتقال امام عاشور من ميتدلاند الدنماركي للأهلي والتي بلغت 3 مليون دولار بإعتبار أن هذه الأندية سبق وقامت برعاية اللاعب في سن مُبكر من أحترافه حسب لوائح الفيفا.

ونجح فريق الكرة بالنادي الأهلي فى التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 والثانية على التوالي بعد الفوز على الترجي التونسي ليضع قارة أفريقيا تحت السيطرة الحمراء، بعدما أصبح الأكثر تتويجاً بالبطولة على مدار التاريخ.

1982: فاز الأهلي بالبطولة بعد تغلبه على كوتوكو الغاني ذهابًا بالقاهرة 3- صفر، و1-1 في كوماسي.

1987: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الهلال السوداني بالخرطوم دون أهداف، وفاز بالقاهرة 2- صفر.

2001: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي 1-1 في بريتوريا، وفاز بالقاهرة 3-صفر.

2005: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع النجم الساحلي التونسي دون أهداف في سوسة، والفوز بالقاهرة 3-صفر.

2006: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الصفاقسي التونسي 1-1 بالقاهرة، والفوز في رادس 1-صفر.

2008: فاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على القطن الكاميروني 2-صفر بالقاهرة، والتعادل 2-2 في جاروا.

2012: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الترجي التونسي 1-1 بالإسكندرية، والفوز في رادس 2-1.

2013: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 1-1 في جوهانسبرج، والفوز بالقاهرة 2-صفر.

2019-2020: فاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على الزمالك بالقاهرة 2-1.

2020-2021: فاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على كايزر شيفز الجنوب أفريقي بالدار البيضاء 3-صفر.

2022-2023: التقى الأهلى مع الوداد المغربى وفاز بالقاهرة 2-1 وتعادل في المغرب 1-1 وتوج باللقب.

2023 -2024 : فاز الاهلى بالبطولة بعد التعادل السلبى مع الترجى في رادس والفوز في القاهرة بهدف دون رد.