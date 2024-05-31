شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملفات على مائدة جوميز فى الزمالك خلال التوقف الدولى .. علاج الأخطاء الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف البرتغالى جوميز المدير الفني للزمالك خلال فترة التوقف الدولية الحالية على علاج بعض الأخطاء التي وقع فيها الفريق وأدت لإهدار بعض النقاط السهلة التي كانت كفيلة بتقدم مركز الفريق في جدول الترتيب .

ومن المقرر أن يشاهد جوميز خلال الفترة المقبلة بصحبة معاونيه عدد من شرائط الفيديو لمباريات فريقه السابقة من أجل معرفة الأخطاء التي كلفت القلعة البيضاء خسارة بعض النقاط السهلة وأدت لتقهقر ترتيبه حاليا بجدول الدورى وابتعاده بشكل كبير عن المنافسة على الدورى .

ويحاول جوميز علاج كل الأخطاء قبل مواجهته المرتقبة أمام الأهلى في السوبر الأفريقي والتي من المقرر أن تكون نهاية شهر يونيو لاسيما وأن المدير الفني للمارد الأبيض يسعى لتحقيق البطولة الثانية مع الفريق بعدما فاز بالكونفيدرالية الأفريقية .

وأهم الملفات التي سيقوم جوميز بدراستها :-

• علاج الأخطاء الدفاعية

يعد ملف علاج الأخطاء الدفاعية من أهم الملفات التي سيحرص جوميز على دراستها وتجهيز بعض اللاعبين حتى يكونوا دكة قوية في ظل الإعتماد الكبير على الثنائى حسام عبد المجيد والتونسى حمزة المثلوثى ، في الوقت الذى خرج محمود علاء من حسابات المدير الفني تماما واقترب كثيرا من التوقيع لبيراميدز في الموسم الجديد وهو ما أدى لعدم الإعتماد عليه بشكل نهائي .

كما يرفض الخواجه البرتغالى اشراك الفلسطيني ياسر حمد منذ التعاقد معه بداعى عدم الإقتناع بمستواه الفني ومطالبته بالإستغناء عنه نهاية الموسم ، ودائما ما يشركه في لحظات قليلة وعلى فترات متباعدة .

ومن المقرر أن يقوم الجهاز المعاون بتحديد الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الدفاع وكلفتهم أهداف من أجل علاجها قبل عودة المسابقة .

• تجهيز العائدين من الإصابة

من أهم الملفات التي يحرص عليها جوميز تجهيز العائدين من الإصابة حتى يكونوا ذخيرة معه خلال الفترة المقبلة على رأسهم مصطفى شلبى لاعب وسط الفريق والذى يحاول العودة لمستواه السابق في ظل رحيل السنغالى إبراهيما نداى بنهاية الموسم نظرا لإرتفاع القيمة المادية التي يحصل عليها .

ثانى اللاعبين العائدين من الإصابة يوسف أوباما والذى شارك في جزء من لقاء نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية إلا أنه ظهر بعيدا أيضا عن مستواه ، لذا فإن المدير الفني سيحاول تأهيل جميع المصابين للإستفادة بهم في المباريات المقبلة .

• تحديد احتياجاته في الصيف

من أهم الملفات تحديد احتياجاته في الميركاتو الصيفى في ظل حاجة الفريق لأكثر من 8 لاعبين لتدعيم الصفوف من أجل بدء إدارة النادى في التفاوض مع الأندية أو اللاعبين مبكرا ، فعلى رغم من إيقاف القيد إلا أن الإدارة البيضاء طلبت من جوميز تحديد احتياجاته من اللاعبين بعدما أكدوا استمرار المدير الفني في الموسم المقبل بعد الحصول على الكونفيدرالية