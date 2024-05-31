شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستدرج بتروجت فى افتتاح مشواره ببطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج البنك الأهلي نظيره بتروجت في الخامسة مساء اليوم الجمعة مباراتين ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر على استاد المقاولون العرب، في مواجهة لن تكون سهلة على الفريقين بالكأس.

ويخوض البنك الأهلي مباراة قوية مع بتروجت، الذي ضمن الصعود إلى الدوري الممتاز، حيث يحاول البنك تعويض نتائجه غير المقنعة في الدوري من أجل مواصلة مشواره في بطولة الكأس، بينما يطمح بتروجت في تحقيق مفاجأة وإقصاء البنك الأهلي من البطولة واستغلال الروح العالية بعد العودة لدوري الأضواء والشهرة عقب غياب طويل عن اللعب في الممتاز.

بينما يحتل البنك الأهلي المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، ويبحث عن تصحيح مساره في الدوري بمواجهة بتروجت في الكأس، بعدما تعادل مع الإسماعيلي بهدفين لكل فريق، رغم أنه كان متقدم في النتيجة بهدفين نظيفين.