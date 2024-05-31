شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين جوميز وبدر حامد لوضع خطة تطوير قطاع الناشئين بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بالزمالك عقد جلسة مع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للاتفاق فيها على خطة تصعيد اللاعبين الشباب إلى الفريق الأول وكيفية الاستفادة بمواهب الزمالك بطريقة تخدم على الفريق في الفترة المقبلة.

وكلف البرتغالى جوزيه جوميز معاونيه بالبحث عن لاعب شاب يلعب في مركز الظهير الأيسر لتصعيده للفريق،خاصة أن هذا المكان يعانى بشدة في ظل تواجد أحمد فتوح فيه فقط،الأمر الذى أجبر المدرب البرتغالى على الاعتماد في كثير من الأحيان على عمر جابر وإبراهيما نداى في هذه الجبهة.

فى سياق متصل قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تعيين بدر حامد رئيساً لقطاعات الناشئين لكرة القدم بالنادي في الفترة الحالية.

ووجه حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الشكر لمحمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين السابق على الفترة التي قضاها، وذلك بعد تقدمه باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه متمنياً له التوفيق والنجاح، والاستفادة منه دائماً في أي منصب كأحد أبناء النادي المخلصين.

وأكد السيد أنه تم عقد جلسة مع بدر حامد لوضع كافة التفاصيل والترتيبات الخاصة بقطاعات الناشئين استعداداً للموسم الجديد، بالإضافة إلى التنسيق معه فيما يخص تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية الخاصة بفرق القطاعات.