شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يصطدم بالجونة اليوم فى دور الـ32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي بلدية المحلة مع الجونة في الخامسة مساء اليوم الجمعة على استاد غزل المحلة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، في مباراة متكافئة بين الفريقين بالكأس.

ويستضيف البلدية نظيره الجونة على ملعب المحلة مساء اليوم، في مباراة متكافئة بين الفريقين الطامحان في تحقيق نتيجة إيجابية واستكمال مشوارهما في المسابقة الأعرق في تاريخ الكرة المصرية وتكون حافز لرفع الروح المعنوية للاعبين قبل استكمال منافسات الدوري المصري، وتحسين موقف الفريقين في جدول المسابقة على أمل البقاء في المنطقة الآمنة والابتعاد عن شيح الهبوط إلى دوري المحترفين.

ويحتل بلدية المحلة المركز الـ15 في جدول الدوري برصيد 22 نقطة، وخسر في آخر مواجهة أمام طلائع الجيش بهدف نظيف في الوقت القاتل، بينما يحتل الجونة المركز الـ11 برصيد 30 نقطة وتلقى هو الآخر هزيمة من بيراميدز في الجولة الأخيرة بهدف نظيف.

