المنتخب كامل العدد .. محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر السبت المقبل

الشارقة - اميمة ياسر - خاض لاعبو منتخب مصر الأول الـ25 لاعبا تدريباتهم في معسكر الفريق، باستثناء محمد صلاح، لمواجهة بوركينا فاسو يوم 6 يونيو الجاري، على أن يلتقي غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وتكتمل صفوف المنتخب السبت المقبل بوصول محمد صلاح للمعسكر، حيث يتدرب المنتخب كامل العدد حتى يوم الأبعاء المقبل، فيما يخص مواجهة بوركينا فاسو الخميس ويسافر بعدها لمواجهة غينيا.

تقام مباراة مصر وبوركينا فاسو في العاشرة مساء يوم 6 يونيو المقبل، بإستاد القاهرة الدولي.

إستعدادات الفراعنة

ويواصل منتخب مصر مرانه على إستاد القاهرة في إطار الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وشهد مران منتخب مصر مشاركة محمد شريف مهاجم الخليج السعودي الذي انتظم في معسكر المنتخب الوطني.

وانتظم 25 لاعبا في معسكر منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف.

ويقع منتخب مصر رفقة بوركينا فاسو وغينيا بيساو، وجيبوتي وسيراليون، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في أول جولتين، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في الوصافة برصيد أربع نقاط.

منتخب مصر 6 نقاط

غينيا بيساو 4 نقاط

بوركينا فاسو 4 نقاط

إثيوبيا نقطة واحدة

سيراليون نقطة واحدة

جيبوتي بدون نقاط.