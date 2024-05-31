محمد شحاتة يروي موقفا مع عبدالله السعيد قبل شهرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

روى محمد شحاتة لاعب وسط نادي الزمالك، موقفا طريفا حدث مع عبدالله السعيد لاعب الفريق، قبل شهرة الأول.

وقال شحاتة في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس: "قبل انتقالي إلى الزمالك كان أحمد سيد زيزو على تواصل دائم معي ويسألني عن مستجدات الانتقال، وكنت أخبره حين كانت الأمور بحاجة للضغط والإقناع مع إدارة طلائع الجيش".

وأضاف "قبل شهرتي، كنت أرسل رسائل لعبد الله السعيد عبر فيسبوك وإنستجرام على أمل أن يتواصل معي وأخبره إني أريد اللعب معه ولم يرد، ولم أخبره بذلك حين التقينا في الزمالك".

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