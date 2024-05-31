موعد عودة شيكابالا للمشاركة مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف محمود "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موعد عودته للمشاركة مع الفريق مرة أخرى.

وتعرض شيكابالا للإصابة في العضلة الإمامية، في مطلع الشهر الحالي، وغاب عن صفوف الزمالك في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال شيكابالا خلال مداخلة هاتفية على قناة أون تايم سبورتس: "أجريت أشعة أمس وبعد أسبوعين سأعود للملاعب من جديد".

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