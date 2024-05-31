شكرا لقرائتكم خبر عن حل أزمة القيد يحسم مصير ياسر حمد ومحمد عاطف فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات مصير ياسر حمد ومحمد عاطف لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرتبطا بحل أزمة القيد التي يعانى منها النادى الأبيض بسبب مستحقات المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق ومعاونى جوسفالدو فيريرا مدرب أبناء ميت عقبة الأسبق.

ويقترب الثنائى ياسر حمد ومحمد عاطف من الخروج من الزمالك على سبيل الإعارة في الانتقالات الصيفية المقبلة ولكن هذا القرار مرتبط بحل أزمة القيد التي يعانى منها النادى الأبيض، خاصة أن المسئولوين ربطوا مصير الثنائى بفك القيد والتعاقد مع الصفقات في الفترة المقبلة.

في سياق مختلف يسابق الجهاز الطبي للزمالك الزمن لتجهيز محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء لمواجهة فريق سيراميكا المقرر لها يوم 14 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة دورى nile، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولى التي يخوض خلالها منتخبنا الوطنى مواجهتين قويتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويؤدى محمود شيكابالا برنامجاً تأهيلياً تحت إشراف الجهاز الطبي في الزمالك للتعافى من إصابة العضلة الأمامية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية ومنعته من المشاركة في مباريات القلعة البيضاء،خاصة أن اللاعب من العناصر المهمة في خطة جوزيه جوميز المدير الفني.

ويأمل الجهاز الفني للزمالك في لحاق شيكابالا بمباراة سيراميكا بالجولة 28 من الدورى،حتى يطمئن على جاهزية جميع العناصر لحاجته لكل لاعب في المرحلة المقبلة التي لا تقبل رفاهية التفريط في النقاط من أجل المنافسة على اللقب.