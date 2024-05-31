شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب وصول عرض أوروبى رسمى لضم محمد عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب النادي الأهلي وصول عرض رسمي من أحد الأندية الأوروبية لضم محمد عبد المنعم مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وطلب مسئولو القلعة الحمراء من اللاعب إحضار عرض رسمي للبت فيه واتخاذ القرار المناسب له وللنادي.

وحسبما أكد مصدر فى القلعة الحمراء، فإن عبد المنعم أبلغ مسئولى الأهلي مؤخراً أن هناك عدة أندية أوربية تُتابعه منذ فترة تمهيداً لتقديم عروض رسمية للتعاقد معه فى الموسم المقبل.

وكشف المصدر أن إدارة الأهلي طالبت عبد المنعم بإحضارعرض مناسب ورسمي من أجل مناقشته داخل لجنة التخطيط، ومع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر، وأوضح المصدر أن مدافع الأهلي تلقى تأكيدات من وكيل أعمال عبد المنعم برغبة أندية تحتل مراكز متقدمة فى دوريات أوروبية كبيرة، أبرزها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، فى التعاقد مع اللاعب الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن عبد المنعم، الذي يبلغ من العمر حالياً 25 عاماً، يرغب فى الرحيل لخوض تجربة الاحتراف وهو في سن صغيرة من أجل تحقيق نجاحات في عالم الاحتراف الخارجي، موضحاً أن مسئولى الأهلي أكدوا للاعب أنهم لن يقفوا حجر عثرة فى طريق احترافه وحال وصول عرض مناسب ستتم الموافقة عليه أسوة بما حدث مع لاعبين سابقين بالفريق، وفي مقدمتهم محمود حسن تريزيجيه ورمضان صبحي ورامي ربيعة ومحمد شريف وحمدي فتحي.

ونجح فريق الكرة بالنادي الأهلي فى التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 والثانية على التوالي بعد الفوز على الترجي التونسي ليضع قارة أفريقيا تحت السيطرة الحمراء، بعدما أصبح الأكثر تتويجاً بالبطولة على مدار التاريخ.

1982: فاز الأهلي بالبطولة بعد تغلبه على كوتوكو الغاني ذهابًا بالقاهرة 3- صفر، و1-1 في كوماسي.

1987: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الهلال السوداني بالخرطوم دون أهداف، وفاز بالقاهرة 2- صفر.

2001: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي 1-1 في بريتوريا، وفاز بالقاهرة 3-صفر.

2005: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع النجم الساحلي التونسي دون أهداف في سوسة، والفوز بالقاهرة 3-صفر.

2006: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الصفاقسي التونسي 1-1 بالقاهرة، والفوز في رادس 1-صفر.

2008: فاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على القطن الكاميروني 2-صفر بالقاهرة، والتعادل 2-2 في جاروا.

2012: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الترجي التونسي 1-1 بالإسكندرية، والفوز في رادس 2-1.

2013: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 1-1 في جوهانسبرج، والفوز بالقاهرة 2-صفر.

2019-2020: فاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على الزمالك بالقاهرة 2-1.

2020-2021: فاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على كايزر شيفز الجنوب أفريقي بالدار البيضاء 3-صفر.

2022-2023: التقى الأهلى مع الوداد المغربى وفاز بالقاهرة 2-1 وتعادل في المغرب 1-1 وتوج باللقب.

2023 -2024 : فاز الاهلى بالبطولة بعد التعادل السلبى مع الترجى في رادس والفوز في القاهرة بهدف دون رد.