إختبار طبي يحسم موقف فتوح من المشاركة مع منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - رفع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، درجة الاستعداد القصوى في تدريبات الفراعنة قبل خوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقررتين يومي 6 و11 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.



وقرر العميد زيادة الأحمال البدنية وكذلك وقت التدريب بعد انضمام جميع لاعبي المنتخب للمعسكر، باستثناء محمد صلاح الذي يكمل قوام الفريق بانضمامه غدًا السبت، وذلك من أجل الوصول إلى أعلى درجة جاهزية قبل المباراتين المصيريتين.

ويسابق الجهاز الطبي للفراعنة بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، الزمن من أجل تجهيز أحمد فتوح الظهير الأيسر والذى يعاني من آلام في العضلة الضامة خلال مشاركته في مباراة فريقه الزمالك أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز.

وكشف مصدر داخل الفراعنة، أن أحمد فتوح من الصعب أن يلحق بمباراة بوركينا فاسو المقررة الخميس المقبل على ملعب ستاد القاهرة، حيث سيكون محمد حمدي هو الظهير الأيسر الأساسي في خطة العميد، لكن هناك تفاؤل بإمكانية لحاقه بالمباراة الثانية أمام غينيا بيساو والتي تقام بعدها بـ5 أيام خارج الديار.

وأشار المصدر، إلى أن حسام حسن يتمسك بتواجد فتوح في المعسكر وتأهيله داخليًا، حيث رفض مقترح رحيله حتى لو لم يشارك في المباراة الأولى، لأنه من العناصر المهمة في المنتخب ويحتاج أن يكون منسجمًا مع الفريق بصورة كاملة.

وأوضح أن فتوح سيجري اختبارًا طبيًا اليوم الجمعة، لتحديد موقفه النهائي من المشاركة، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا آخر داخل الجهاز الفني باستدعاء لاعب آخر حال تأكد صعوبة لحاق لاعب الزمالك بالمباراتين.