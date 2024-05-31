"الجوهرة المشعة" فأل سيء للنصر وأفضلية واضحة للهلال

ياسر رشاد - القاهرة - يعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، هو المباراة الأخيرة في الموسم الرياضي الحالي، والتي سيسعى خلالها الفريقان لتحقيق الانتصار، ومن ثم حصد اللقب بعد صراع شرس بينهما على جميع الألقاب هذا العام.

وسبق وأن استضاف ملعب "الجوهرة المشعة" 7 نهائيات سابقة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لم تشهد فوز النصر خلال أي مناسبة.

البداية كانت في نهائي نسخة 2014-2015 والتي خسرها النصر أمام الهلال بركلات الترجيح (6-7) بعد تعادل الجارين (1-1) في الوقت الأصلي من المباراة، وفي نسخة 2015-2016، خسر النصر اللقب أيضاً أمام الأهلي بنتيجة (1-2) .

وبالنظر إلى كافه النتائج، نجد أن الهلال يمتلك الأفضلية في المباريات النهائية على ملعب مدينة جدة، بواقع 3 مرات من أصل 7، فيما خسر النصر مرتين.

موعد مباراة الهلال والنصر والقنوات الناقلة

تذاع المباراة المرتقبة، عبر قنوات "SSC" والتي خصصت تغطية خاصة للقاء الليلة، الذي سيقام على أرضية ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية " الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

وستنطلق التغطية اليوم الجمعة بدءًا من الساعة الثانية عشر ظهراً، من خلال عرض ملخصات لمشواري الفريقين في هذه البطولة، يعقبه في السابعة مساءً الاستديو التحليلي الخاص بالمباراة النهائية من داخل ملعب الجوهرة المشعة.