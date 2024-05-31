"الشناوي" يعود لحراسة مرمى المنتخب أمام بوركينا فاسو

ياسر رشاد - القاهرة - حسم المدير الفني للفراعنة موقفه بشأن حراسة المرمى، حيث استقر على الدفع بالحارس الأول محمد الشناوي في تشكيلة الفراعنة خلال مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، بعد التأكد من جاهزيته بنسبة 100%.

واتفقت رغبة حسام حسن مع سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى، حيث يرى العميد أن خبرات الشناوي تؤهله للمشاركة مع المنتخب في مثل هذه المواعيد، خصوصًا أنه مر بهذه المواقف كثيرًا وكان يعود بمستوى أفضل، رغم الابتعاد عن المشاركة طوال الفترة الماضية مع الأهلي بسبب الإصابة.

في المقابل، سيكون مصطفى شوبير هو الحارس الثاني في حسابات الجهاز الفني في ظل المستوى المميز الذي يقدمه مع النادي الأهلي مؤخرًا، والذي ساهم في فوز الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا دون أن تستقبل شباكه أي هدف.