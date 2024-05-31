الأهلي يترقب موافقة الجبلاية على الحكام الأجانب

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب مسؤولو النادي الأهلي الرد النهائي من اتحاد الكرة المصري على طلب النادي باستقدام حكام أجانب للمباريات القادمة بالدوري الممتاز.

ويسعى مسؤولو الأهلي لاستقدام حكام أجانب في المباريات القادمة في ظل شعور مسؤولي النادي بوجود أخطاء تحكيمية ساذجة تهدر مجهود الفريق في مبارياته.

في المقابل ، جدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي رفضه إغراءات الرحيل بعدما تلقى مؤخرًا عرضاً للرحيل إلى الدوري السويسري في الموسم المقبل.

وأكد كولر لمسؤولي الأهلي تمسكه بالمشروع الذي بدأه مع الفريق ويسعى لمواصلة تحقيق الألقاب والانتصارات خاصة أنه يرتبط بجماهير الأهلي.