المكافآت سلاح منتخب اليد لحصد ميدالية أولمبية

ياسر رشاد - القاهرة - وعد الدكتور محمد الأمين ، رئيس اتحاد كرة اليد ، بصرف مكافآت مالية للاعبي المنتخب الأول حال حصد ميدالية أولمبية في دورة الألعاب التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة بين 24 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين.

ويستعد المنتخب بقيادة مدربه الإسباني خوان باستور لخوض منافسات الأولمبياد بعد المشاركة في دورة ودية في فرنسا خلال الشهر الماضي.

في المقابل ، سادت حالة من الارتياح داخل أروقة المنتخب بعد الوقوع في قرعة متوازنة ببطولة كأس العالم 2025 التي تقام في 3 دول وهي كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ويلعب منتخبنا الوطني في المجموعة الثامنة بجانب كرواتيا والأرجنتين والبحرين وهي المجموعة التي تبدو سهلة للفراعنة بعض الشئ.