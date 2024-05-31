أحمد سليمان يرشح 3 حراس مرمى للإنضمام إلى الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - رشح أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على الكرة ثلاثة حراس مرمى للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لاختيار أحدهما بجانب الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي والذى ينوى مجلس الإداره التجديد لهما فى الأيام المقبله خصوصا عواد الذى تم الإتفاق على عقد جلسه معه بعد مباراة الاتحاد السكندري إلا أنها تأجلت بسبب انضمامه إلى معسكر المنتخب الوطني.

وتصدر الثلاثي محمد شعبان حارس طلائع الجيش ومحمد مجدى حارس الداخليه ومحمود ماهر حارس بلدية المحلة قائمة ترشيحات سليمان للإنضمام لصفوف الفارس الأبيض في الموسم الجديد.

من جانبه أجرى الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق اتصالا مع نظيره فى المنتخب للاطمئنان على اللاعب أحمد فتوح بعد شكوى اللاعب من آلام فى العضله الضامه عقب مباراة الزمالك و الاتحاد السكندري

ويخضع أحمد فتوح لاعب منتخب مصر لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب برئاسة محمد أبو العلا بعد التواصل الذي تم مع الجهاز الطبي لنادي الزمالك عقب المباراة و التأكيد على شكوى اللاعب من الام في العضلة الضامة عقب لقاء الاتحاد السكندري .

ووضع الجهاز الطبي لمنتخب مصر برنامج تأهيلي للاعب قبل مباراة بوركينا فاسو المقرر لها ٦ يونيو المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

على صعيد أخر تعاقد نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مع البرازيلي كارلوس شوانكي لتدريب الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء، بداية من الموسم الجديد.

ووقع المدرب البرازيلي على عقود تدريب "طائرة الزمالك"خلال الجلسة التي جمعته بمجلس إدارة النادي وتم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

ويمتلك صاحب الـ 49 عاماً سيرة ذاتية مميزة لاعباً ومدرباً وسبق له قيادة العديد من الفرق العربية منها الهلال السعودي ودار كليب البحريني، والريان القطري.

وتولى كارلوس شوانكي قيادة منتخب البرازيل كمدرب ومدرب مساعد وحقق معه العديد من الإنجازات.



